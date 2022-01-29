Лион, Франция, 29 января, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Лион» договорился с лондонской командой «Тоттенхэм» об аренде аргентинского полузащитника Джовани Ло Чельсо. Об этом 29 января сообщает L’Equipe.

Футбол

По информации источника, теперь необходимо получить согласие самого 25-летнего футболиста на переход.

При этом уточняется, что игрок должен будет заменить бразильского хавбека команды из Лиона Бруно Гимарайнса, который перейдет в состав «Ньюкасла» в ближайшем времени. Также указывается, что «Лион» будет выплачивать футболисту половину зарплат и в арендном соглашении отсутствует опция о выкупе игрока.

Отметим, в нынешнем сезоне Джовани Ло Чельсо сыграл в составе «Тоттенхэма» в 19 матчах и отличился в них одним голом и двумя результативными передачами.