Москва, 29 января, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов выступил категорически против распространения дистанционного электронного голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

ИА REGNUM Электронное голосование

«При «электронных выборах» не нужны ни наблюдатели, ни партии, ни избирательные комиссии. Судьбу страны будут определять три программиста, один оператор и заказчик. При таких выборах невозможно убедиться ни в их честности, ни обеспечить тайну голосования», — рассуждает Зюганов.

КПРФ решительно выступает против трехдневного и электронного голосования, отметил парламентарий.

«В противном случае это порушит доверие граждан к власти и снесет политическую систему», — предостерегает коммунист.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о вариативности систем при проведении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах.