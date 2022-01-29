Токио, 29 января, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В японском городе Саппоро на острове Хоккайдо сегодня, 29 января, состоялась церемония открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов.

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Ещё в рамках саммита «Большой двадцатки» в Осаке в 2019 году президент России Владимир Путин и бывший тогда премьер-министром Японии Синдзо Абэ согласовали проведение Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов. Предполагается, что это начинание должно способствовать развитию японо-российских межрегиональных обменов и расширению связей между городами-побратимами в различных сферах (экономика, культура, наука, образование, молодежные обмены, спорт и так далее), укреплению дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.

Предполагалось, что мероприятия Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов пройдут в 2020 году, однако пандемия коронавируса внесла своих коррективы — многие мероприятия прошли в онлайн-формате, а многие были перенесены.

К сегодняшнему дню проведено уже 42 мероприятия в рамках Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов. Речь, в частности, о заседании подкомиссии по межрегиональному сотрудничеству двусторонней Межправкомиссии по торгово-экономическим вопросам, подготовке соглашений о взаимодействии между рядом субъектов Российской Федерации, префектур Японии, гастролях мастеров культуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российско-японские отношения отягчены постоянными попытками Токио добиться отторжения в свою пользу части российской территории, в частности, Курильских островов.