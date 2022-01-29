Москва, 29 января, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В сообществах российских участников рынка криптовалют не прошла незамеченной информация агентства Bloomberg, которое со ссылкой на собственные источники известило о том, что российский президент Владимир Путин якобы поддержал идеи Минфина о регулировании криптовалют и разрешении майнинга в отдельных регионах (Иркутске, Красноярске и Карелии). Как отметил корреспонденту ИА REGNUM один из московских владельцев майнинговой фермы — N. — государству имеет смысл разрешить всем жителям России иметь минифермы мощностью до 15 кВт-ч.

Криптовалюта

«Как госдеятель Путин абсолютно прав. Первое. Крипту запрещать нельзя — это выстрел себе в ногу — надо развиваться во всех сферах параллельно с мировым сообществом. Второе. Чтобы побороть нелегальный майнинг, майнеров надо выселить в контролируемые области с избытком энергии.

Но как майнер — я негодую! Хочется, как негру в штатах, кричать, что это — свободная страна и майню где хочу! Должны дать частным майнерам какой-то шаг по потреблению. Я знаю некоторых людей, которые майнингом дома отапливают, а тут запрет — и что, всем в Сибирь переезжать? Хотя я только рад найти повод туда свалить.

Резюмируя, отмечу, что предложение абсолютно верное, но необходимо разрешить и по всей стране иметь минифермы до 15кВт-ч., чтобы не ограничивать свободу простых жителей добывать цифровое золото в период золотой лихорадки. Крипты хватит на всех, также как и энергии в нашей стране».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 января, в телеграм-каналах появилась информация об одобрении Кремлем идеи Минфина о регулировании криптовалют и разрешении майнинга в регионах с избытком электроэнергии (Иркутске, Красноярске и Карелии). Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данный вопрос ещё не рассматривался.

Тем временем иркутский участник рынка криптовалют — Антон N. — отметил, что если закон будет принят (что маловероятно), то вырастут и тарифы, а доходность станет менее привлекательной.

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