Кагальницкий район, Ростовская область, , 11:50 — REGNUM В Ростовской области жители посёлка Мокрый Батай Кагальницкого района встревожены состоянием местной амбулатории. Видеокадры, снятые внутри здания, появились в паблике «Ростов Главный».

Больница Иван Шилов © ИА REGNUM

Об ужасном состоянии амбулатории свидетельствуют кадры, снятые на камеру мобильного телефона. Посетительница пожаловалась, что помещение совершенно не отапливается.

«Здание не отапливается, медсестра ходит одетая. Просидев 10 минут, я поняла, что стали замерзать ноги. Это было утро, работает помещение до 12 часов дня, просто дольше я думаю нормальный человек не выдержит холода. Люди бояться жаловаться в вышестоящие организации из-за того, что могут закрыть и эту. Вот так и живем в 21 веке», — написала подписчица.

Стоит отметить, что жители посёлка жалуются на состояние амбулатории не первый год. По их словам, амбулатория разваливается на глазах. При этом в медучреждении пациентов принимают один или два сотрудника.