Кагальницкий район, Ростовская область, 29 января, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Ростовской области жители посёлка Мокрый Батай Кагальницкого района встревожены состоянием местной амбулатории. Видеокадры, снятые внутри здания, появились в паблике «Ростов Главный».

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

Об ужасном состоянии амбулатории свидетельствуют кадры, снятые на камеру мобильного телефона. Посетительница пожаловалась, что помещение совершенно не отапливается.

«Здание не отапливается, медсестра ходит одетая. Просидев 10 минут, я поняла, что стали замерзать ноги. Это было утро, работает помещение до 12 часов дня, просто дольше я думаю нормальный человек не выдержит холода. Люди бояться жаловаться в вышестоящие организации из-за того, что могут закрыть и эту. Вот так и живем в 21 веке», — написала подписчица.

Стоит отметить, что жители посёлка жалуются на состояние амбулатории не первый год. По их словам, амбулатория разваливается на глазах. При этом в медучреждении пациентов принимают один или два сотрудника.