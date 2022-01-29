Великий Новгород, 29 января 2022, 11:50 — REGNUM Истребитель МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Новгородской области. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
ЧП произошло во время взлета для совершения планового полета. В результате технеисправности МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Жертв и разрушений нет, отмечается в сообщении.
Экипаж не пострадал. На месте работает комиссия ВКС РФ.
После проведения техобследования самолет планируется вернуть в строй.