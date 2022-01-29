Новый Орлеан, США, , 11:46 — REGNUM Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» обыграл команду «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 29 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Никола Йокич All-Pro Reels

Игра проходила на паркете площадки «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане и закончилась победой гостей со счетом 105:116.

Самым результативным игроком встреч стал сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич, который оформил в матче трипл-дабл с 29 очками, 13 подборами и 10 результативными передачами.

В составе «Пеликанс» наиболее результативным оказался защитник Дануэл Хаус, набравший 21 очко за игру.

Отметим, в следующем матче «Денвер» 31 января дома сыграет с клубом «Милуоки Бакс», а «Нью-Орлеан» днем ранее также у себя встретится с командой «Бостон Селтикс».