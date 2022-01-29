Норильск, Красноярский край, 29 января, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту хищении денег, принадлежащих аэропорту Норильска. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного межрегионального СУ СКР на транспорте, в совершении преступления обвиняется представитель коммерческой фирмы.

Airport-norilsk.ru Норильск

По предварительным данным, в августе 2020 года руководство аэропорта заключило с компанией «ЭлектроСтиль» договор на установку мобильного гаража для техники по обслуживанию воздушных судов. Стоимость контракта составила 49 млн рублей.

До ноября того же года обвиняемый подготовил акты выполненных работ, зная, что это неправда, а также другие необходимые документы. Затем он предоставил эти бумаги представителям аэропорта, введя их в заблуждение по поводу выполнения работ.

«На основании представленных документов была произведена оплата в полном объеме. Таким образом, обвиняемый похитил денежные средства, принадлежащие ООО «Аэропорт «Норильск» на сумму более 9 млн рублей», — отметили в управлении.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Уголовное дело возбуждено по статье за мошенничество. К настоящему времени фигуранту предъявлено обвинение, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.