Москва, 29 января, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Российские предприятия в 2021 году экспортировали сельскохозяйственной техники и оборудования на 21 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Admoblkaluga.ru Аграриям показали новую сельхозтехнику

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал, что отечественная сельскохозяйственная техника используется почти в 40 странах мира. Среди важных направлений экспортных поставок министр выделил Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Молдавию, Монголию, Литву, Сербию, Румынию, Польшу, Чехию, Венгрию, Китай, ОАЭ и Австралию.

Общая стоимость поставленной иностранным заказчикам отечественной техники по итогам 2021 года составила 21 млрд рублей. В сравнении с 2020 годом экспорт вырос на 38,5%, в сравнении с 2019 годом — на 74,7%.

«Важную роль в увеличении объёма экспорта сыграли действующие в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» меры государственной поддержки», — подчеркнул Мантуров.

Он добавил, что правительством России в 2021 году были профинансированы выставочные мероприятия. На международных выставках с отечественной техникой смогли познакомиться аграрии из Узбекистана, Сербии, Румынии, Молдавии, Монголии и Таджикистана.