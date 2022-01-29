Москва, 29 января, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Законопроект об увеличении размера страховых выплат работникам опасных объектов и их семьям внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 января, об этом сообщил лидер СРЗП Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Угольная шахта

«В законопроекте говорится, что в случае смерти работника предприятия, его семье нужно выплачивать 3 млн рублей и 40 тыс. рублей на погребение. Сейчас это 2 млн и не более 25 тыс. рублей. За возмещение вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего работника предприятия, предлагаем выплачивать до 750 тыс. рублей», — рассказал Миронов.

Парламентарий напомнил, что размеры страховых выплат потерпевшим были установлены в 2010 году. Корректировали документ в 2016 году, но размер страховки изменён не был.

«Надо понимать, что за прошедшие 12 лет инфляция в стране составила десятки процентов, рубль тогда и сейчас — это две большие разницы. Именно поэтому мы предлагаем откорректировать законодательство, чтобы шахтёры и их семьи, а также работники других опасных предприятий, если не дай бог чего случится, получили нормальные страховые компенсации. В дальнейшем мы предлагаем каждый год индексировать сумму страховки на уровень годовой инфляции», — пояснил Миронов.

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