Ливерпуль, Великобритания, , 11:31 — REGNUM Ливерпульский футбольный клуб «Эвертон» договорился с Фрэнком Лэмпардом, который в период с 2019 по 2021 году был главным тренером лондонской команды «Челси», о назначении на пост главного наставника. Об этом 29 января сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

Фрэнк Лэмпард Chelseafc.com

По информации источника, руководство ливерпульской команды остановилось на кандидатуре 43-летнего специалиста после переговоров с другими кандидатами на этот пост — бывшим главным тренером «Порту» и стамбульского «Фенербахче» Витором Перейрой, а также теперешним исполняющим обязанности главного наставника «Эвертона» Данканом Фергюсоном.

При этом отмечается, что в итоге было принято решение остановиться на Лэмпарде и с ним уже удалось полностью согласовать контракт.

Отметим, последним местом работы Фрэнка Лэмпарда был лондонский «Челси», откуда он был уволен в январе минувшего года.