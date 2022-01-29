Мясниковский район, Ростовская область, , 11:31 — REGNUM В Ростовской области по подозрению в незаконном предпринимательстве задержан бизнесмен. Предполагается, что мужчина незаконно строил и продавал дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

Строительный кран Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Согласно предварительной информации, которой обладают правоохранители, 42-летний бизнесмен с 2018 года по 2021 год осуществлял свою деятельность без регистрации ни в качестве индивидуально предпринимателя, ни в качестве руководителя какой-либо организации. Мужчина с помощью рабочих строил частные дома на земельных участках в Мясниковском районе. За это время удалось построить девять объектов. Доход нелегального застройщика превысил 13 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.