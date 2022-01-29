Иркутск, , 11:30 — REGNUM Появившуюся в телеграм-каналах информацию об одобрении Кремлем идеи Минфина о регулировании криптовалют и разрешении майнинга в регионах с избытком электроэнергии (Иркутске, Красноярске и Карелии) корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал один из участников рынка криптовалют в Иркутске Антон N.

Криптовалюта

Говорит, что еще недавно на майнинге он мог легко заработать миллион рублей за месяц, а сейчас получается всего 500 тысяч, да и то с трудом: оборудование требует постоянного обновления для улучшения энергоэффективности.

«Первое. Закон о регулировании криптовалют, скорее всего, примут небыстро. А вероятнее вообще не примут.

Второе. Если примут, тарифы поднимут, и доходность станет менее привлекательной. Уже сейчас курс упал, сложность поднялась, доходы стали ниже в два раза», — отметил Антон,

Отвечая на вопрос о том, как сказался бы запрет майнинга в России на всех территориях, кроме Иркутска, Красноярска и Карелии, он ответил: «На мировой рынок это скорее никак не повлияет».

Напомним, в ноябре 2021 года депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в телеграм-канале обратил внимание на то, что в Иркутске добыча биткойна уже стала бизнесом, в который вовлекается все больше простых людей, вокруг которого вырастает инфраструктура и с которым местные власти вынуждены бороться.

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