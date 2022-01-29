29 января 2022 | Время чтения 1 мин

После ежегодной пресс-конференции губернатора Ростовской области Василия Голубева в прямом эфире телеканала «Россия-1» журналистка ГТРК «Дон-ТР» выругалась матом. В эфире возникла пауза, затем прямое включение оперативно было прервано. В социальных сетях комментаторы иронично заметили, что по-иному выразить происходящее в Ростовской области уже нельзя.

Всеволод Немов, , 13:51 — REGNUM После ежегодной пресс-конференции губернатора Ростовской области Василия Голубева в прямом эфире телеканала «Россия-1» журналистка ГТРК «Дон-ТР» выругалась матом. В эфире возникла пауза, затем прямое включение оперативно было прервано. В социальных сетях комментаторы иронично заметили, что по-иному выразить происходящее в Ростовской области уже нельзя.

В эфире Thomas Wanhoff

«Бывает, переволновался человек», — подписаны видеокадры в паблике «Ростов Главный» в Instagram.

«Краткие итоги пресс-конференции подвела», — заметил интернет-пользователь Роман.

«Самые лучшие новости о нашем губернаторе», — отреагировала подписчица группы.

Василий Голубев Kremlin.ru

«Новости, которые мы заслужили», — отметила подписчица.

«Зато какой охват будет», — считает ещё одна участница дискуссии.

«Ничего страшного не произошло! Великий Николай Озеров бывало так же выражался! Не увольняйте девчонку», — просит Валерий Д.

Николай Озеров Цитата из х/ф «Весёлое сновидение, или Смех и слёзы»

«По-моему, она одним словом ёмко выразила ситуацию в нашем городе», — защитила журналистку другая подписчица.

«[Ведущая] аж подпрыгнула», — заметила интернет-пользователь.

«Хоть что-то интересное по [телевизору] показали», — иронично заметил подписчик.

«Как она [ведущая] подпрыгнула от неожиданности», — обратила внимание подписчица.

«Уже ищет работу на [канале] ТНТ», — уверен ещё один комментатор.

«Суровая правда жизни», — считает участница дискуссии.

«Коротко о мобильной связи», — предположил причину срыва журналистки интернет-пользователь.

«И я так её понимаю. На фоне плохих новостей в последнее время это лучшее», — написала ростовчанка.

«Жалко девочку. Мне кажется, что мы её больше не увидим в эфире. А виновата связь», — считает Олеся Г.

ИА REGNUM напоминает, что корреспондент программы «Вести. Дон» вышла на связь со студией, чтобы назвать актуальные вопросы, заданные главе региона. Прямое включение началось с технических неполадок, в связи с чем журналистка выругалась матом:

«Темы, которые сегодня поднимали журналисты, касались тысяч жителей донского региона. ***, да что мне сделать?»

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