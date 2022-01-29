Мемфис, США, , 11:16 — REGNUM Баскетбольный клуб «Мемфис Гриззлиз» обыграл команду «Юта Джаз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 29 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра проходила на паркете площадки «ФедЭксФорум» в Мемфисе и закончилась победой хозяев со счетом 119:109.

Самым результативным игроком встреч стал разыгрывающий «Гриззлиз» Джа Морант, который оформил в матче трипл-дабл с 30 очками, 10 подборами и 10 результативными передачами.

У «джазменов» наиболее результативным оказался защитник Дануэл Хаус, набравший 21 очко за игру.

Отметим, в следующем матче «Мемфис» 30 января дома сыграет с клубом «Вашингтон Уизардс», а «Юта» днем позже на выезде встретится с командой «Миннесота Тимбервулвз».