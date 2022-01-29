Симферополь, , 11:11 — REGNUM ДТП произошло с участием автомобиля дорожной службы «КамАЗ» и рейсового автобуса в Крыму, ведется расследование. Об этом 29 января сообщили в МВД РФ по региону.

ДТП произошло утром в городе Белогорск. По предварительным данным, водитель дорожной машины не учел дорожные условия и совершил столкновение с автобусом МАН, двигавшимся во встречном направлении.

В результате аварии пострадала пассажирка автобуса, который следовал по маршруту «Советский — Симферополь».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.