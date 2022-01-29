Киев, 29 января, 2022, 11:11 — ИА Регнум. За 2021 год почти в 2,5 раза выросло количество граждан России, которым отказали во въезде на Украину по сравнению с 2020 годом. Об этом сегодня, 29 января, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Serge Bystro На границе России и Украины

Сообщается, что в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, наблюдалось увеличение пассажиропотока на государственной границе Украины. Движение пассажиров выросло на 18% и составило 39 миллионов человек.

Наибольшим количеством иностранцев, которым было отказано в пропуске, как и в позапрошлом году, остаются граждане России. Причем их количество выросло почти в 2,5 раза и составило почти 7 тыс. человек, сообщили в украинской Госпогранслужбе. На втором месте по количеству отказов во въезде — граждане Молдавии (более 5300 человек, почти втрое больше, чем в 2020 году).

В целом, пограничники отказали в пропуске через границу 46 тыс. человек, среди которых около 31 тыс. — иностранцы.