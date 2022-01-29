Вашингтон, , 11:07 — REGNUM Одним из первых проектов для будущего видеостримингового сервиса Binge станет сериал по мотивам серии видеоигр System Shock. Об этом сообщает интернет-журнал Deadline.

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Сериал по играм System Shock станет режиссёрским дебютом сценариста Грега Руссо. Он уже имеет опыт экранизации видеоигр — Руссо написал сценарий к фильму 2021 года «Мортал Комбат» по мотивам одноимённой серии игр.

Экранизация станет эксклюзивом нового видеостримингового сервиса Binge. Планируется, что сервис будет запущен в 2022 году.

Оригинальная игра System Shock для персональных компьютеров вышла в 1994 году. События игры происходят на борту космической станции в 2072 году.

В 2013 году вышла вторая видеоигра этой серии. System Shock 2 был признан лучшей видеоигрой года специализированными изданиями Game Revolution и USA Today.