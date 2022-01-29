29 января 2022 | Время чтения 3 мин

Нужен ли Украине такой «единственный друг», как США, и как скоро Незалежная осознает последствия полномасштабной войны в Донбассе?

Светлана Шаповалова, , 11:37 — REGNUM Известие о том, что президент США Джо Байден и его помощники недовольны тем, что украинское руководство «преуменьшает угрозу» российского вторжения, активно обсуждают в интернете. Одни говорят, что Украина и США ведут друг с другом хитрую игру. Другие полагают, что у украинских «неадекватов сдали нервы». Третьи — иронизируют, мол, уже сами в себя готовы вторгнуться. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это судьба любой итерации «незалежности» Украины — быть пешкой в чужой игре», — считает Иван Спиридонов. «Народ на Украине безмозгствует», — замечает Татьяна.

«Вашингтонский режим — киевскому режиму: «США — чуть ли не единственный ваш настоящий друг…». Как мило! Они то же самое и в Афганистане говорили, а потом резко забыли про дружбу и бросили своих афганских «друзей». Имея такого «настоящего друга», и врагов никаких не надо», — иронизирует Андрей Коннин.

Побег Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ну всё, Зеленский, скоро на твое место другую марионетку посадят», — поддерживает Виктория Никифорова.

«Вот уж действительно — язык до Киева доведёт», — смеётся V.

«Бедный Зеля. Уже не знает, к кому каким местом повернуться. Не боись! У тебя ещё две руки есть!» — говорит Олег Носов.

«Американцы и добивались от хохлов войнушки, а в последнюю очередь те испугались. А без войнушки санкции против СП-2 не ввести, немцы не поймут», — рассуждает Михаил.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«Когда уже реальность полномасштабной войны на Донбассе стала практически неотвратимой, у украинских неадекватов сдали нервы. Просто врубили тормоза так, что их даже пиндосы не могут сдвинуть на суицидную авантюру», — отметил Юстас.

«Может, Украина так специально говорит, типа усыпляет бдительность Донбасса и России, а потом бац… и молниеносная операция «Буря»…» — рассуждает Виктор Новосёлов.

«Без особой благодарности встречают поддержку». Это как? Невысоко скачут? Ну и лентяи, неблагодарные!» — замечает Борис.

«Украина и США ведут друг с другом хитрую игру. США хотят воевать с Россией до последнего украинца, а украинцы хотят столкнуть в войне Россию и США. У одних чисто английская манера взращивания врагов неугодных стран, а у других принцип «моя хата с краю». Не зря говорят, что когда хохол родился — еврей заплакал», — напоминает N.

«Соскочить не удастся!» — подбадривали Украину США, надевая на неё «пояс шахида»», — иронизирует Москвич.

«Клоун выбросил текст пьесы и начал импровизировать», — подметила Светлана о поведении Зеленского.

«России война не нужна! Зачем идти на жертвы. Стоит подождать немного —и Украина сама развалится…» — отмечает Алексей.

«Они уже сами в себя готовы вторгнуться, терпеть сил уже нет», — считает Игорь.

Напомним, ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники в администрации США известила, что американский лидер Джо Байден и его помощники недовольны тем, что власти Украины «преуменьшают угрозу» якобы готовящегося вторжения и «без особой благодарности» принимают поддержку Вашингтона.

Зеленский же пожаловался на экономические потери, которые несет страна из-за нагнетания Западом ситуации вокруг возможного вторжения РФ.

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