Канберра, 29 января, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на сумму $12 тыс. за неспортивное поведение в матче полуфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) с представителем Греции Стефаносом Циципасом. Об этом 29 января сообщает журналист Бен Ротенберг на своей странице в соцсети Twitter.

Carine06 Даниил Медведев

Уточняется, что федерация тенниса Австралии наложила на 25-летнего спортсмена из России два штрафа: первый, в размере $8 тыс. за «непристойность» и второй, в размере $4 тыс., за неспортивное поведение.

В свою очередь, Циципас получил штраф в размере $5 тыс. за подсказки, полученные им по ходу матча.

Напомним, накануне в матче полуфинала Australian Open Даниил Медведев во втором сете при счете 5:4 в пользу оппонента обратился на повышенных тонах к арбитру, возмутившись подсказками со стороны отца Циципаса, который является тренером спортсмена, по ходу матча, что запрещено правилами. Победа осталась за российским спортсменом со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. В финале турнира Медведев сыграет с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.