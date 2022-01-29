Киев, , 11:03 — REGNUM В столице Украины Киеве у здания Верховной Рады прошел митинг с требованием к лидеру страны Владимиру Зеленскому не допустить войны с РФ. Об этом пишет газета «Вести.ua».

Владимир Зеленский President.gov.ua

На фоне риторики руководства о «возможной агрессии» России напуганные украинцы начали скупать продукты, пожилые же стали жаловаться на плохое самочувствие, заявили организаторы митинга.

«Мы не хотим войны с российским народом! Российский народ не хочет войны с нами! Зачем это???» — обратились митингующие к Зеленскому.

Киев и западные политики утверждают, что РФ сосредоточила войска на границе с Украиной.

Заявления о «российской агрессии» используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, заявили в МИД РФ.