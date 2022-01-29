Ростов-на-Дону, , 10:59 — REGNUM Превратить рощу на левом берегу реки Дон в экологический парк намерены власти Ростова-на-Дону за счёт инвестора. Об этом сообщил ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Роща Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Главным и обязательным условием для инвестора станет установление границ и сохранение существующей рощи. При проектировании новых объектов могут быть задействованы только свободные участки, максимально удалённые от береговой линии. Если при разработке проекта инвестор не сможет выполнить наши жесткие условия, планировочная документация утверждена не будет», — пообещал Логвиненко.

По его словам, роща имеет интересный ландшафт. В ходе осеннего субботника горожане согласились с идеей создать на этом месте природный парк, объединив его пешеходной зоной с парком «Левобережный».

ИА REGNUM ранее сообщало, что Логвиненко пообещал сохранить зелёные насаждения в роще. При этом проект перед реализацией должен пройти процедуру общественных слушаний.

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