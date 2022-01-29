Улан-Удэ, 29 января, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Бурятии произошёл второй за неделю случай нападения собак на медиков. Врач улан-удэнской поликлиники №6 Денис Куштуков рассказал о случившемся в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из личной страницы Дениса Куштукова в инстаграм Собака прокусила защитный костюм врача в Бурятии

По его словам, выросшая в шесть раз нагрузка на первичное звено системы здравоохранения реально ощущается. В результате медикам приходится работать по выходным, чтобы в понедельник «не произошёл коллапс».

«Идут большие потери времени чтоб попасть к ребёнку, который ждёт лечения, но реально складывается ощущение, что ждёт только ребёнок, а не его родитель. То телефон недоступен или трубку не берут, то собаки вольно бегают (прокусила СИЗ собака, которую обещали убрать)», — отметил он.

Добавим, 25 января в Улан-Удэ собака покусала врача-педиатра, приехавшего по вызову в частный дом. Женщине пришлось уйти на больничный, на хозяйку животного составила административный протокол.

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