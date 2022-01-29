Варшава, , 10:50 — REGNUM Матеуш Моравецкий — премьер-министр Польши — заявил, что среди стран ЕС есть разногласия относительно масштаба санкций против РФ, которые планируется ввести в случае гипотетического «вторжения» на Украину.

Матеуш Моравецкий Kancelaria Premiera

По его словам, как передает El Mundo, все государства ЕС сходятся в том, что Украина должна сохранять суверенитет.

«Разногласия касаются масштаба санкций против РФ или оказания военной поддержки Украине… Нам нужен сильный голос, а не много расходящихся голосов», — отметил он.

В ЕС не исключают введение новых санкций против РФ из-за ситуации вокруг Украины, поэтому готовятся к возможным ответным ограничительным мерам.