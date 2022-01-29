Ростов-на-Дону, , 10:48 — REGNUM В Ростовской области 29 января синоптики прогнозируют мокрый снег и усиление ветра. В связи с непогодой водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными.

Гололед на дороге Дарья Драй © ИА REGNUM

Спасатели предупреждают, что по 31 января местами на Дону ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. Кроме того, в Ростовской области прогнозируют выпадение мокрого снега и гололед.

В дневные часы температура воздуха в Ростовской области составит −2…+3 градуса.

В условиях непогоды автовладельцам следует строго соблюдать правила дорожного движения, а также не оставлять машины в неположенных местах. Пешеходам следует пересекать проезжую часть, убедившись в своей безопасности.