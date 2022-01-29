Орск, Оренбургская область, , 10:45 — REGNUM В Оренбургской области вынесен приговор организаторам незаконной игорной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Казино

(сс) GregMontani

По данным следствия, игорный клуб находился в подвальном помещении одного из офисных центров Орска. 31 июля его деятельность была прекращена. Силовики изъяли 30 единиц игрового компьютерного оборудования, а также видеокамеры, почти 150 тыс. рублей и т.д.

В организованную этническую преступную группу входили семь человек. Суд вынес приговоры двоим. Одному назначено три года лишения свободы, а другому — три года и десять месяцев.