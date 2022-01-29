Токио, 29 января, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В акватории стран Европейского союза резко возросло число танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ). Об этом пишет японская газета Nikkei, журналисты которой проанализировали спутниковые снимки.

CarletonLiisa СПГ-танкер

Согласно данным спутниковых снимков, вблизи берегов стран Евросоюза в январе 2021 года находились 24 танкера с СПГ. Однако в январе 2022 года в среднем у берегов ЕС насчитывалось уже 40 танкеров с СПГ. Кроме того, более 20 танкеров, которые в ноябре 2020 года были замечены на морских маршрутах у берегов Азии, сейчас курсируют между странами Европы и Ближнего Востока или Северной Африки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Евросоюзе пытаются компенсировать с помощью поставок СПГ некоторый дефицит энергоносителей, который привел к значительному росту цен на газ. Кроме того, увеличением поставок СПГ власти США пытаются добиться от Германии отказа от запуска газопровода «Северный поток — 2», по которому в ФРГ должен пойти газ из России.