В акватории стран ЕС резко возросло количество танкеров с СПГ
Токио, 29 января, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В акватории стран Европейского союза резко возросло число танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ). Об этом пишет японская газета Nikkei, журналисты которой проанализировали спутниковые снимки.
Согласно данным спутниковых снимков, вблизи берегов стран Евросоюза в январе 2021 года находились 24 танкера с СПГ. Однако в январе 2022 года в среднем у берегов ЕС насчитывалось уже 40 танкеров с СПГ. Кроме того, более 20 танкеров, которые в ноябре 2020 года были замечены на морских маршрутах у берегов Азии, сейчас курсируют между странами Европы и Ближнего Востока или Северной Африки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Евросоюзе пытаются компенсировать с помощью поставок СПГ некоторый дефицит энергоносителей, который привел к значительному росту цен на газ. Кроме того, увеличением поставок СПГ власти США пытаются добиться от Германии отказа от запуска газопровода «Северный поток — 2», по которому в ФРГ должен пойти газ из России.