Вашингтон, , 10:44 — REGNUM Выпуск электрического пикапа Cybertruck американского производителя Tesla переносится на 2023 год, заявил генеральный директор компании Илон Маск в телефонном разговоре с аналитиками. Об этом сообщает агентство Reuters.

Tesla Cybertruck и Roadster @elonmusk

Основатель Tesla объяснил задержку сохраняющимся дефицитом электронных компонентов. Он добавил, что компания также переносит на 2023 год запуск производства грузовика Semi и электрического суперкара Roadster.

Компания Tesla представила электрический пикап Cybertruck в 2019 году. Первоначально производитель планировал выпустить эту модель на рынок уже в конце 2021 года. Позже в Tesla сдвинули начало производства на 2022 год.

Двум другим американским компаниям — крупнейшему автопроизводителю Ford Motor и новой компании Rivian Automotive — удалось обойти Tesla в сегменте электрических пикапов. Rivian уже начала поставки своей модели R1T, а Ford планирует выпустить на рынок электрический пикап F-150 Lightning весной этого года.

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