Хьюстон, США, 29 января, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» уверенно обыграл команду «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 29 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Peter Griffin Баскетбол

Игра проходила на паркете площадки «Тойота-центр» в Хьюстоне и закончилась победой гостей со счетом 110:125.

Самым результативным игроком встреч стал защитник «Портленда» Анферни Саймонс, который набрал в матче 27 очков. Его коллега по клубу — боснийский центровой Юсуф Нуркич — оформил в матче дабл-дабл с 25 очками и 13 подборами.

В составе «Хьюстона» наиболее результативным оказался форвард Кристиан Вуд, оформивший в игре дабл-дабл с 21 очком и 15 подборами.

Отметим, в следующем матче «Портленд» 30 января на выезде сыграет с клубом «Чикаго Буллз», а «Хьюстон» 1 февраля дома встретится с командой «Голден Стэйт Уорриорз».