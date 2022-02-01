Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 1 февраля, в России вступил в силу закон о защите покупателей квартир, сообщает ИА REGNUM.

Жилые дома в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

При выписке из ЕГРН можно будет получить данные о состоянии дома.

Органы региональной власти и местного самоуправления будут обязаны передавать в Росреестр данные о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Для граждан сведения будут доступны при получении выписки из ЕГРН.

При этом сведения о многоквартирных домах и жилых помещениях, признанных ранее аварийными или непригодными для проживания, должны быть направлены в Росреестр компетентными органами до 1 июля 2022 года.

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