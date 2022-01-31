Из выписки из ЕГРН можно узнать о состоянии дома
Москва, 1 февраля, 2022, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 1 февраля, в России вступил в силу закон о защите покупателей квартир, сообщает ИА REGNUM.
Дарья Драй ИА REGNUM
Жилые дома в Санкт-Петербурге
При выписке из ЕГРН можно будет получить данные о состоянии дома.
Органы региональной власти и местного самоуправления будут обязаны передавать в Росреестр данные о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Для граждан сведения будут доступны при получении выписки из ЕГРН.
При этом сведения о многоквартирных домах и жилых помещениях, признанных ранее аварийными или непригодными для проживания, должны быть направлены в Росреестр компетентными органами до 1 июля 2022 года.