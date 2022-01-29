Москва, , 10:24 — REGNUM Профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, заведующий Лабораторией социологии образования и науки Даниил Александров считает, что 90летней студентке факультета психологии МГУ Алисе Тепляковой надо прекратит обучение в высшей школе и вернуться в обычную. Об этом он заявил в интервью МК.

МГУ Владимир Югасов © ИА Красная Весна

Напомним, что 9-летняя Алиса Теплякова сдала Единый государственный экзамен и поступила на факультет психологии МГУ на платной основе по настоянию своего отца Евгения Теплякова. Однако обучение сопровождается определенными сложностями и конфликтами отца 9-летней студентки с преподавателями.

Многие эксперты и ученые считают, что, несмотря на сдачу ЕГЭ, Алисе рано учится в высшей школе.

По мнению Даниила Александрова, нет таких одарённых детей, которые в 8−9 лет были бы готовы поступить в университет.

«В 99% случаев одаренные дети не готовы к этому не только социально, но и интеллектуально, потому что интеллект не сводится к способностям осваивать какой-то материал», — заявил Александров.

Он отметил, что, конечно, бывают такие случаи, когда некоторые способные к математике дети в 9 лет могут решать сложные математические задачи 11-го класса. Однако это совершенно не значит, что они в 9 лет способы заниматься математикой в том же самом смысле, в каком готовят студентов на математическом факультете в вузе.

Александров подчеркнул, что университет — это не только освоение определенного набора знаний. Это ещё и освоение социальных навыков, общение со сверстниками. Студенты учатся пользоваться своим интеллектом в реальной жизни. И для всех людей важно пройти определенные моменты этой жизни.

«В случае Алисы родители хотят, чтобы был индивидуальный план и чтобы она занималась дома, но зачем тогда учиться в МГУ — только для «бумажки»? Это на самом деле большая проблема. Ребенок проходит и школу, и университет дома, не способен ни с кем общаться нормально…» — сказал Александров.

В целом, он считает, что Тепляковой не надо учится в университете, а надо вернутся в хорошую школу.