Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 февраля, в России вступил в силу закон о пожизненном сроке для педофилов-убийц и рецидивистов, сообщает ИА REGNUM.

За решеткой Zakonrf.info

Согласно закону, пожизненный срок будет грозить, если насильственные действия в отношении детей в возрасте до 18 лет совершены лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего; совершены в отношении двух или более несовершеннолетних.

Такое наказание постигнет, если насильственные действия сопряжены с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

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До этого пожизненный срок давался уже имеющим судимость за такое преступление за насильственные действия в отношении несовершеннолетних в возрасте до 14 лет.

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Как ожидается Совет Думы 17 февраля рассмотрит комплексные поправки ко второму чтению законопроекта, призванного усовершенствовать механизмы борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности детей.

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