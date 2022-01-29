Ростов-на-Дону, , 10:16 — REGNUM Жителей Ростовской области предупредили об опасности температурных качелей. В частности, из-за резких перепадов температур образуются сосульки. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Сосульки

«Ледяные копья на коньках крыш многоэтажек — опасный спутник теплой ростовской зимы. Экстренные службы предупреждают горожан об опасности. Любая беспечность в наши дни может стоить очень дорого», — предупреждают спасатели.

При обнаружении наледи на крышках и сосулек людям советуют обратиться в управляющую компанию, в ином случае — в государственную жилищную инспекцию. При этом остекленные балконы, веранды и кондиционеры придётся чистить самим.

Донские спасатели не рекомендуют пешеходам подходить близко к стенам зданий.

Стоит отметить, что в Ростовской области в ночь на 29 января температура воздуха ночью опускалась до 0…-5 градусов, при прояснениях — до — 12 градусов. В дневные часы ожидается до −2…+3 градусов.