Киев, , 10:14 — REGNUM ВСУ за минувшие сутки четыре раза нарушили перемирие в Донбассе. Об этом 29 января заявил представитель ДНР в СЦКК.

Флаг ДНР Dnr-online.ru

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«Представительство ДНР в СЦКК информирует: за сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВС Украины составило четыре раза», — отмечается в сообщении.

Силовики при обстрелах территории ДНР использовали гранатомёты и стрелковое оружие.

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против ДНР и ЛНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.

РФ неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.