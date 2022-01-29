Чикаго, США, 29 января, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» обыграл команду «Чикаго Блекхоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 29 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Santeri Viinamäki Хоккей

Игра состоялась на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась победой гостей со счетом 4:6.

В составе победителей голами отличились оформивший в матче дубль шведский форвард Габриэль Ландеског (22-я и 42-я минуты, обе в большинстве), Джей Ти Комфер (37-я), Алекс Ньюхук (43-я), Назем Кадри (58-я, в пустые ворота) и Кейл Макар (60-я, в пустые ворота)

У «Чикаго» дублями отметились Брэндон Хагель (42-я и 59-я) и Патрик Кейн (43-я и 55-я).

Российские форварды «Колорадо» Михаил Мальцев и Валерий Ничушкин не отметились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Колорадо» 30 января сыграет дома с клубом «Баффало Сэйбрз», а «Чикаго» 1 февраля также у себя встретится с командой «Ванкувер Кэнакс».