Москва, 29 января, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Специалисты научно-производственного объединения «Энергомаш» в 2021 году поставили первый двигатель РД-171МВ для стендовых испытаний в составе первой ступени. Об этом сообщил генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов в интервью программе «Большой космос» студии «Роскосмос ТВ».

Engine.space Российский ракетный жидкостный двигатель РД-171М

Арбузов рассказал, что в 2021 году произведённые в НПО «Энергомаш» двигатели использовались для 25 запусках российских ракет-носителей и в составе шести американских ракет (четыре пуска ракет Atlas-5 и два пуска ракет Antares). Он добавил, что в прошедшем году специалисты предприятия также успешно провели первые испытания нового двигателя РД-171МВ.

Этот жидкостный двигатель разрабатывается для использования в первой ступени новой ракеты среднего класса «Союз-5». Арбузов добавил, что первый такой двигатель уже поставлен для стендовых испытаний в составе первой ступени. Следующим этапом разработки двигателя должна стать поставка образца для лётных испытаний.

Ракета-носитель «Союз-5» разрабатывается ракетно-космической корпорацией «Энергия». Ранее проект этой ракеты среднего класса также носил название «Иртыш».