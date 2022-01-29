Енисейский район, Красноярский край, 29 января, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Енисейском районе Красноярского края под лёд провалился грузовой автомобиль МАЗ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, инцидент произошёл 27 января на ледовой переправе Верхнепашино — Потапово.

ГУ МЧС по Красноярскому краю Ледовая переправа в Красноярском крае

В результате, по предварительным данным, погиб один человек.

«В настоящее время движение по ледовой переправе временно ограниченно для всех видов транспорта. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», — отметили в управлении.

Спасатели в связи с этим напоминают о необходимости соблюдения правил при выезде на лёд. В частности, двигаться медленно и без рывков, водителям необходимо отстегнуть ремни безопасности.