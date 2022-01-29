Киев, , 10:08 — REGNUM Паника, которую сеют США по поводу «вторжения» РФ, негативно влияет на экономику Украины. Об этом в интервью «Ліга.net» заявил Давид Арахамия — руководитель фракции «Слуга народа» в Раде.

США — Украина, деньги Иван Юдинцев © ИА REGNUM

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«Большинство … уже увидели, что 3, 4, 5 точных дат («вторжения» РФ на Украину — прим.) прошли, что это просто запугивание людей», — добавил он.

По его словам, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее затрагивал этот вопрос, отмечая «недружественные» действия США.

В Кремле неоднократно отвергали подобные обвинения, заявляя, что РФ никому не угрожает, а заявления об «агрессии» используются как предлог, чтобы разместить больше сил НАТО рядом с границами РФ.