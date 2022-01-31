Москва, 1 февраля, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 февраля, в России вступил в силу закон о сохранении минимального дохода должников, сообщает ИА REGNUM.

Industrialconflicts.ru Долги

Должник сможет подать приставам заявление о сохранении ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума. При наличии иждивенцев гражданин сможет попросить суд защитить от взыскания более значительную сумму.

Заемщик вправе обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счёт, с которого эту сумму нельзя будет списывать. В расчёт примут региональный прожиточный минимум, если он больше общефедерального.

Ограничение не касается исполнительных листов на взыскание алиментов, возмещение вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, а также возмещение ущерба от преступления.

Ранее Госдума приняла закон о цифровой трансформации исполнительного производства. Предусматривается использование единой системы межведомственного электронного взаимодействия для информационного обмена с банками и иными кредитными организациями, налоговыми органами, а также органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на имущество.

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