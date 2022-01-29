Балтийск, Калининградская область, 29 января, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Дивизионы мобильных береговых ракетных комплексов «Бастион» Балтийского флота (БФ) ВМФ России отработали нанесение ударов по отряду кораблей условного противника. Об этом 29 января сообщает пресс-служба БФ на сайте Минобороны РФ.

Илья Иванов ИА REGNUM Ракетный комплекс «Бастион»

Расчёты ракетных комплексов, а также мобильных береговых комплексов разведки морской и воздушной обстановки, осуществили выдвижение из пунктов постоянной дислокации боевой техники в назначенный район на побережье Балтийского моря. По прибытии на место военнослужащие произвели развёртывание и подготовку оружия к применению «в соответствие с действующими временными нормативами».

пресс-служба БФ «В ходе учебных мероприятий расчёты ракетных комплексов выполнили электронные пуски ракет по кораблям условного противника в роли которого выступили корабли Балтийского флота, выполнявшие задачи в море».

Отмечается, что в отработке «этого эпизода учения» участвовало более 50 военнослужащих, а также было задействовано около 10 единиц автомобильной и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых учений.

Читайте также: Корабли ВМФ России провели стрельбы в Черном море