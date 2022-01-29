Шарлотт, США, 29 января, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Шарлотт Хорнет» переиграл команду «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 29 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

aaronisnotcool Расселл Уэстбрук

Игра проходила на паркете площадки «Спектрум-центр» в Шарлотт и закончилась победой хозяев со счетом 117:114.

При этом самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук, который набрал в матче 35 очков.

В составе «Атланты» наиболее результативным оказался легкий форвард Майлс Бриджес, набравший 26 очков за игру.

Отметим, в следующем матче «Шарлотт» 30 января примет у себя клуб «Лос-Анджелес Клипперс», а «Лейкерс» в этот же день на выезде встретятся с командой «Атланта Хоукс».