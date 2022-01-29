Нижний Новгород, , 10:00 — REGNUM В Нижнем Новгороде арестовали кассира банка по подозрению в краже 26 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

В полицию обратился представитель службы безопасности организации и сообщил о выявленном несоответствии отчетности остатка денежных средств в кассе. Сотрудник банка, подозреваемая в хищении денег, рассказала на допросе, что потратила присвоенные средства на личные нужды.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Женщине грозит тюремное заключение сроком до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.