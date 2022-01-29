Красноярск, 29 января, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Красноярском крае полиция объявила в розыск трёх женщин, подозреваемых в краже денег у престарелого мужчину. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону, потерпевший 1927 года рождения обратился в полицию 27 января.

Цитата из видео ГУ МВД по Красноярскому краю Красноярская полиция разыскивает трёх подозреваемых в хищении денег у пенсионера

По его словам, одна из женщин сообщила пенсионеру о необходимости переписать серии и номера имеющихся у него купюр. Переписав банкноты, злоумышленница вернула их. Однако после её ухода выяснилось, что все купюры фальшивые. Всего потерпевший потерял 530 тыс. рублей.

«Предположительно к данному преступлению причастны три гражданки, одной из которых на вид 30−40 лет, другим — 35−45 лет; разыскиваемые среднего роста, среднего телосложения», — отметили в управлении.

Правоохранители попросили помощи у местных жителей в поиске подозреваемых.