Элиста, , 09:55 — REGNUM В субботу, 29 января, в Калмыкии ожидается снег с дождём и порывистый ветер. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МЧС России.

Ветер в кронах деревьев Александр Погожев © ИА REGNUM

По данным Калмыцкого гидрометцентра, в течение дня местами ожидаются снег и дождь. В отдельных районах опустится туман и образуются гололёдно-изморозевые отложения. Скорость ветра составит 5−10 метров в секунду, в дневные часы возможны порывы до 18 метров в секунду.

Столбики уличных термометров в Калмыкии днём поднимутся до −1…+4 градусов, в Элисте — до 0…+2 градусов.