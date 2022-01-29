Вашингтон, 29 января, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Посол Китайской Народной Республики в США Цинь Ган заявил, что попытки американских властей поощрить тайваньскую администрацию к движению по «пути к независимости» могут создать реальную угрозу вооруженного конфликта между Пекином и Вашингтоном. Об этом китайский посол заявил в интервью журналистам американского Национального общественного радио.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

По словам Цинь Гана, тайваньский вопрос — это самая большая «пороховая бочка» между Китаем и США.

«Если тайваньская администрация продолжит идти по пути к независимости при поощрении со стороны США, это, вероятнее всего, приведет к тому, что Соединенные Штаты и Китай — две крупные державы — будут вовлечены в военный конфликт», — сказал Цинь Ган.

Он в очередной раз подчеркнул, что так называемая политика «одного Китая», от которой США официально пока не отказывались, является важнейшей основой китайско-американских отношений. Ган напомнил, что правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим Китай. Тем не менее тайваньская администрация в последнее время пытается проводить независимую политику, а Вашингтон ей в этом подыгрывает, чтобы «сдержать Китай», уверен посол КНР.

Такие действия Вашингтона — это отход от обязательств, которые брали на себя власти США, когда подтверждали политику «одного Китая».