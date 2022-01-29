Чита, 29 января, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Забайкалье по итогам 2021 года удалось стабилизировать ситуацию на дорогах и добиться снижения числа дорожно-транспортных происшествий на 20,7%. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дорогами Забайкалья

Сократилось количество пострадавших и погибших в результате ДТП. Инспекторами ДПС выявлено свыше 6500 нетрезвых водителей, из них более 1500 привлечены к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

На заседании коллегии УМВД России по Забайкальскому краю было отмечено, что основными приоритетными направлениями в деятельности забайкальской полиции на 2022 год остаются предупреждение и раскрытие преступлений, совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, борьба с рецидивной преступностью, коррупцией, контрабандой, в том числе леса, декриминализация алкогольного рынка, а также повышение уровня раскрываемости преступлений по горячим следам, снижение подростковой преступности.

Как сообщало ИА REGNUM, в России каждая 12-я автоавария происходит по вине пьяных водителей. Однако управление автомобилем в нетрезвом виде — это не единственная главная причина аварийности на дорогах страны.

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