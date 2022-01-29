Исилькуль, Омская область, , 09:49 — REGNUM В Исилькульском районе Омской области возбуждено уголовное дело против местной жительницы за превышения пределов необходимой обороны. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, ранее в районную больницу с ножевым ранением поступил 37-летний потерпевший.

С ножом (сс) niekverlaan

По данным ведомства, ночью мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избивал свою 50-летнюю сожительницу табуретом. При этом он угрожал её убить. Пытаясь защититься, подозреваемая схватила нож и ударила нападавшего.

«По приезду на место происшествия полицейские изъяли орудие преступления — нож. Задержанная ранее привлекалась к уголовной ответственности: в прошлом году также нанесла ножевое ранение этому же мужчине», — отметили в управлении.

К настоящему времени мужчина уже выписан из больницы и находится дома под присмотром подозреваемой.