Черноземельский район, Калмыкия, , 09:48 — REGNUM В Калмыкии на трассе Комсомольский — Артезиан в результате ДТП с грузовиком погиб один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Дорожная авария случилась примерно в 23:45 мск 28 января в Черноземельском районе. На участке трассы грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В результате от полученных травм один человек скончался. Была оказана помощь одному пострадавшему.

К месту ДТП выезжали силы и средства Черноземельского пожарно-спасательного гарнизона.